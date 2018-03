Fita caseira de Jimi Hendrix vai a leilão

De acordo com seu co-proprietário Mark Sutherland, a fita foi gravada por Hendrix em Nova York em 1968 e levada à Grã-Bretanha.

Carl Niekirk trabalhava num estúdio fotográfico no andar de baixo do apartamento em que Hendrix viveu no centro de Londres. Como só havia uma entrada no prédio, ele em muitos momentos fez as vezes de porteiro para seu vizinho famoso, abrindo a porta para vários convidados, incluindo George Harrison.

"Não sei como as fitas chegaram de Nova York a Londres, mas devem ter sido importantes para ele, já que as levou com ele", disse Sutherland.

"Hendrix acabou morando em Londres, no andar de cima do lugar onde Carl trabalhava. Carl vivia sendo incomodado por pessoas que chegavam. Ele disse 'um favor em troca de um favor', e Jimi lhe deu duas fitas."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sutherland afirmou que um amigo seu se encontrou com Niekirk por acaso num pub há alguns anos e comprou a fita dele por "um valor nominal". Ele não sabe ao certo o que foi feito da segunda gravação.

Desde então os novos donos da fita estão envolvidos numa disputa legal com os herdeiros de Jimi Hendrix, e Sutherland disse que agora, finalmente, poderá leiloar a fita. Não foi possível obter declarações dos herdeiros de Hendrix.

Sutherland e Ted Owen, diretor administrativo da casa se leilões de memorabília pop Fame Bureau, encarregada do leilão online marcado para 28 de abril, têm confiança da legitimidade da vida.

"É bastante evidente", disse Owen à Reuters. "Eu já ouvi praticamente todas as gravações de Hendrix não aproveitadas e descartadas. Estou muito familiarizado com suas gravações pessoais. Sabe-se que existem 37, mas só uma delas é do domínio público."

Sutherland disse que a fita tem 14 faixas, incluindo Hendrix tocando "Tears of Rage", de Bob Dylan. Hendrix fez um cover famoso de "All Along the Watchtower", de Dylan.

"Seu modo de tocar é único, mas existem muitos clones de Hendrix", disse Sutherland, que é produtor de discos.

"Mas assim que ele começou a tocar, não houve dúvida. Há uma canção de Dylan em que há um estilo acústico e folk que ninguém ouviu Hendrix fazer. É muito distante de seus blues e suas coisas selvagens."

A fita inclui faixas do álbum "Electric Ladyland", de 1968, e traz Hendrix cantando e tocando guitarra, além de um tocador de gaita não identificado.

O interesse por memorabília de Jimi Hendrix tem sido grande nos últimos anos. Em setembro a primeira guitarra à qual ele ateou fogo sobre o palco foi arrematada por 280 mil libras num leilão da Fame Bureau.

Jimi Hendrix é visto como um dos maiores guitarristas e showmen da história do rock e pioneiro do cenário musical psicodélico. Ele morreu em Londres em 1970, aos 27 anos de idade.