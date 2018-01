Finalista do 'American Idol' é hospitalizado após programa Um dos principais finalistas do "American Idol" foi levado ao pronto-socorro de um hospital, com palpitações no coração e pressão sanguínea alta, depois da apresentação da noite de terça-feira, disse na quarta-feira uma fonte ligada ao programa. David Cook, que cantou a balada "Little Sparrow", da lenda do country Dolly Parton, é um dos nove finalistas do "Idol" e foi levado a um hospital local a conselho de um médico da emissora, disse a fonte. Ele recebeu tratamento e teve alta. Cook é um roqueiro que vem sendo apontado pelos jurados como possível aposta inesperada para vencer este ano o programa de revelação de talentos da TV Fox. A fonte disse que o cantor, de 25 anos, já voltou para os estúdios de "Idol" que vai eliminar outro participantes durante o programa de quarta-feira à noite, transmitido ao vivo. Não foram divulgados outros detalhes sobre a condição de Cook, mas o site de celebridades TMZ.com difundiu que nas últimas semanas ele tem estado estressado por causa da doença de uma pessoa de sua família. A revista People informou em seu site que Cook, elogiado pelos jurados por retrabalhar sucessos pop como "Billie Jean", de Michael Jackson, convertendo-os em canções de rock, foi notado por sua ausência de uma reunião dos outros candidatos, logo após a transmissão da terça-feira.