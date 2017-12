Fim de semana será de Lollapalooza

Falta menos de uma semana para os paulistas assistirem aos gigantes do Lollapalooza de perto. Marcado para o próximo fim de semana, nos dias 5 e 6 de abril, a nova edição do evento conta com um espaço maior e novidades no lineup.

Em um espaço de 600 mil metros quadrados, no Autódromo de Interlagos, darão as caras bandas como Soundgarden, Imagine Dragons, Muse, Nine Inch Nails, Pixies, Julian Casablancas, Raimundos, New Order, Phoenix e outras atrações que devem atrair um público estimado em 70 mil pessoas para cada dia.

Para acompanhar a leva de ídolos, o preço é salgado. Ingressos para um dia ainda podem ser adquiridos a R$ 145 (meia entrada) ou R$ 270 por todo o final de semana.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como todo festival de grande porte, é esperado que problemas no trânsito ocorram. Para diminuir o impacto do grande número de pessoas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a São Paulo Transportes (SPTrans), A CPTM, O Metrô e o Departamento de Transporte Público preparam uma estratégia de trabalho diferenciada para o fim de semana. O site do festival sugere o uso de ônibus e metrô, pois as vagas de estacionamento do Autódromo já estão quase esgotadas. Carros que chegarem com quatro ou mais pessoas receberão um "voucher" para alimentação no festival - um incentivo para as caronas realizado pelos organizadores do festival.

Prévia. O sucesso do festival no Chile pode adiantar parte do que será o festival no País. 160 mil pessoas lotaram o Parque O'Higgins, de Santiago, para acompanhar os sucessos de Soundgarden, Johnny Marr, Arcade Fire, New Order, entre outros. A banda Imagine Dragons foi a nova sensação do festival, com uma performance interativa e repleta de concessões aos fãs.

SÁBADO (5)

Palco Skol

Vespas Mandarinas (12h20 - 13h05)

Capital Cities (14h - 15)

Julian Casablancas (16h10 - 17h10)

Phoenix (18h35 - 19h50)

Muse (21h30 - 23h)

Palco Onix

Silva (12h10 - 13h55)

Cage The Elephant (15h05 - 16h05)

Imagine Dragons (17h15 - 18h30)

NIN (19h55 - 21h25)

Palco Interlagos

Red Oblivion (12h45 - 13h30)

Lucas Santana (14h - 15h)

Café Tacvba (15h30 - 16h30)

PTM (17h - 18h)

Lorde (18h30 - 19h30)

Nação Zumbi (20h - 21h)

Disclosure (21h30 - 23h)

Palco Perry

Elekfantz (12h45-13h45)

Digitaria (14h15 - 15h15)

Perry/Etty Vs Joachim Garraud (15h30 - 16h30)

Flume (16h45 - 17h45)

Flux Pavilion (18h - 19h15)

Wolfgang Gartner (19h45 - 21h)

Kid Cudi (21h30 - 22h30)

KIDZAPALOOZA

Souza Lima (13h30 - 14h30)

School of Rock (15h - 16h30)

Coisinha (17h - 18h)

DOMINGO (6)

Palco Skol

Francisca Valenzuela (11h50 - 12h35)

Raimundos (13h30 - 14h15)

Ellie Goulding (15h25 - 16h25)

Pixies (17h35 - 18h50)

Arcade Fire (20h30 - 22h)

Palco Onix

Illya Kuryaki & Valderramas (12h40 - 13h25)

Johnny Marr (14h20 - 15h20)

Vampire Weekend (16h30 - 17h30)

Soundgarden (18h55 - 20h25)

Palco Interlagos

Apanhador Só (12h15 - 13h)

Brothers of Brazil (13h30 - 14h15)

Selvagens à Procura de Lei (14h45 - 15h30)

Savages (16h - 17h)

AFI (17h30 - 18h30)

Jake Bugg (19h - 20h)

New Order (20h30 - 22h)

Palco Perry

Ftampa (12h30 - 13h15)

GABE (13h30 - 14h30)

Cone Crew (15h - 16h)

Baauer (16h15 - 17h15)

Krewella (17h30 - 18h30)

The Bloody Beetroots (19h - 20h15)

Axwell (20h45 - 22h)

KIDZAPALOOZA

Barbatuques - Workshop (14h - 15h)

Barbatuques - Show (16h - 17h)

LOLLAPALOOZA 2014

Autódromo de Interlagos.

Avenida Senador Teotônio Vilela, 261,tel. 4003-5588.

Sáb. (5), a partir das 12h20; dom. (6), a partir das 11h50.

De R$ 145 a R$ 540.