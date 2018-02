Filmes dos Beatles inspiram série de TV da banda Jonas Brothers Poderiam os Jonas Brothers se tornar os próximos Beatles? Ou somente os novos Monkees? Principais ídolos da moçada, que atraem gritos intensos e aplausos dos jovens fãs onde quer que vão, os Jonas Brothers estão estrelando uma série do Disney Channel inspirada nos filmes dos Beatles, bem como na série de TV cômica do grupo norte-americano Monkees. Os irmãos Jonas --Kevin, 21, Joe, 19, e Nick, 16-- aparecerão como eles mesmos na pouco fictícia série de comédia "Jonas", que estréia no canal a cabo em maio. Os irmãos, adorados pelas filhas do presidente eleito Barack Obama, interpretam membros de uma banda popular, que tentam levar uma vida normal em uma escola comum, apesar de serem seguidos por uma multidão de fãs fanáticos. Descrita como uma combinação de comédia e vídeo musical, o programa também traz o irmão até então desconhecido Frankie, 8, (conhecido como "bônus Jonas") interpretando o filho mais novo da família. O programa televisivo foi originalmente vislumbrado como uma pequena série de episódios, mas os produtores disseram na sexta-feira que o conceito mudou depois que os Jonas Brothers se tornaram um fenômeno adolescente global ao longo dos últimos 12 meses. "É difícil não fazer comparações paralelas com os Beatles em 1962 e 1963, quando você vê o tipo reação que os fãs dos Jonas Brothers têm por eles. É a força da natureza", afirmou o produtor-executivo, Roger Schulman, a repórteres na pré-estréia.