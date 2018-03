Filme tem trilha sonora óbvia e sem brilho Moda é o reino da dance music, e a dance music é feita sob medida para ditar a cadência de um desfile. Isso é um dogma, não necessariamente uma verdade. Mas a trilha sonora de "O Diabo Veste Prada" não foge dessa contingência. Abre com "Vogue", megamegahit dance de Madonna, de 1990. Prossegue com "Feelin? Hypnotized", de DJ Colette, e empilha também algumas curiosidades, como "Crazy", de Seal (na voz de Alanis Morrissete), e "Beautiful", de Moby. Tem ainda "Trés Trés Chic", de Mocean Worker, e "Here I Am", de Tamra Keenan e David Morales. Quase nada é inédito, apenas "Bittersweet Faith", de Bitter:Sweet. Quase nenhum esforço para trazer algo realmente original. "Vogue", de Madonna, foi inspirada nas danças criadas por gays em clubes de Nova York no início da década de 90, nas quais usavam uma série de complexos gestos com as mãos para imitar seus astros preferidos de Hollywood, assim como o gestual das modelos na capa das revistas Vogue. Por conta do entusiasmo dos executivos da Warner com a canção, ela virou single e acabou indo parar na trilha do filme "Dick Tracy", que Madonna estrelou ao lado de Warren Beatty. Seria interessante escolher "Vogue" se fosse para fazer uma conceituação histórica, mas o saldo dessa coletânea (o aglomerado de músicas que resulta disso) não é lá essas coisas: é melhor buscar os discos originais.