Filme de ensaios de Michael Jackson deve estrear em outubro

'Thriller', o disco mais vendido da história

O estúdio Sony Pictures pagou US$ 60 milhões pelos direitos das gravações do Rei do Pop, que se preparava para voltar aos palcos em julho em uma série de 50 shows em Londres intitulados "This Is It", segundo a revista especializada em entretenimento Hollywood Repórter.

Segundo a imprensa de Hollywood, o estúdio quer exibir o filme no final de semana de 30 de outubro, quando nos EUA é comemorado a festa popular do Halloween, o Dia das Bruxas.

A produtora AEG Live, responsável pelos shows de Michael Jackson em Londres, conta com cerca de 80 horas de gravação dos ensaios do cantor, que esteve com sua banda e dançarinos até duas noites antes de sua morte. Michael Jackson morreu em 25 de julho em decorrência de uma parada cardíaca.

Os últimos detalhes do contrato ainda estão sendo discutidos, mas está previsto que o fundo da família Jackson - contemplado em seu testamento, feito em 2002 - arrecade 90% do faturamento depois que a AEG Live recuperar os custos de produção que teve antes da morte do cantor, de acordo com informações da empresa.

O diretor do filme 'High School Musical', Kenny Ortega, é o nome mais cotado para dirigir o filme sobre o ídolo do pop mundial.