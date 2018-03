Filme de Adam Sandler ganha todos os prêmios do Framboesa de Ouro

Adam Sandler não deixou para ninguém. O longa Cada um Tem a Gêmea que Merece, que conta com o ator dando vida a dois personagens diferentes, recebeu todos os prêmios possíveis no Framboesa de Ouro, o troféu entregue aos piores do ano. A lista foi divulgada no último domingo, 1º de abril. A produção do filme bem que gostaria, mas não foi uma brincadeira do Dia da Mentira.

A 32ª edição da cerimônia foi realizada em Santa Monica, na Califórnia, e, pela primeira vez, deu a um único filme todos os "antiprêmios" possíveis. O longa recordista foi lançado no Brasil em fevereiro deste ano e já foi visto por mais de 2 milhões de espectadores.

Na história, Adam Sandler vive Jack, um publicitário bem-sucedido que recebe a visita de sua inconveniente irmã-gêmea, Jill - também vivida pelo ator - no feriado de Ação de Graças. Neste formato, o comediante concorreu aos prêmios de Pior Ator e Pior Atriz. Ambos foram faturados.

Os vencedores do Framboesa de Ouro são definidos apenas pelo público, que possui um cadastro pago pela internet. Nesta edição, foi totalizado o número de 657 votantes.

Confira a lista completa dos vencedores do Framboesa de Ouro:

Pior filme: Cada um Tem a Gêmea que Merece

Pior ator: Adam Sandler - Cada um Tem a Gêmea que Merece, Esposa de Mentirinha

Pior atriz: Adam Sandler (como Jill) - Cada um Tem a Gêmea que Merece

Pior ator coadjuvante: Al Pacino - Cada um Tem a Gêmea que Merece

Pior atriz coadjuvante: David Spade (como Mônica) - Cada um Tem a Gêmea que Merece

Pior elenco: Cada um Tem a Gêmea que Merece

Pior diretor: Dennis Dugan - Cada um Tem a Gêmea que Merece e Esposa de Mentirinha

Pior prequel, remake, sequência ou enganação pura: Cada um Tem a Gêmea que Merece

Pior casal: Adam Sandler & Katie Holmes, Al Pacino ou ele mesmo - Cada um Tem a Gêmea que Merece

Pior roteiro: Cada um Tem a Gêmea que Merece