Filme 'Como Eliminar seu Chefe' vira musical da Broadway Um musical baseado no filme "Como Eliminar seu Chefe" ("Nine to Five"), de 1980, irá estrear na Broadway em 2009 com músicas e letras da estrela do country Dolly Parton, disseram produtores na terça-feira. Parton, Jane Fonda e Lily Tomlin estrelaram o filme sobre três colegas de trabalho que planejam uma vingança contra seu chefe machista, mau-caráter e mentiroso. Parton foi indicada ao Oscar pela canção "Nine to Five", que dá título ao filme. "Nine to Five: The Musical" inclui a trilha sonora original de Parton, 20 novas canções e as estrelas Allison Janney, Stepahnie J. Block, Megan Hilty e Marc Kudisch. A estréia na Broadway está prevista para 23 de abril de 2009. O musical também será exibido por seis semanas em Los Angeles entre setembro e outubro deste ano. (Reportagem de Michelle Nichols)