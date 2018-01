Filme 'Chatô' estreia em 19 de novembro nos cinemas

A saga do filme Chatô, o Rei do Brasil, de Guilherme Fontes chegará nos cinemas no dia 19 de novembro em São Paulo (25 salas) e do Rio de Janeiro, 15. O filme começou a ser rodado em 1999, teve problemas com a Justiça, falta de dinheiro, incêndios no depósito que guardava cenários e figurinos, etc."O filme será minha resposta as acusações que recebi ao longo desses quase 20 anos", declara Guilherme Fontes.

Ele disse que vai lançar o filme aos poucos; primeiro nas duas principais praças do País, depois em Belo Horizonte, Brasília e Salvador. Numa terceira rodada chegará no Sul e por fim no restante do nordeste e no norte. "Quero lançá-lo aos pouquinhos e ver a reação das pessoas. Aí vou soltando nas outras praças", disse. Ele revelou ainda que estudava duas propostas de distribuidora, mas preferiu declinar dos convites para ele mesmo fazer a distribuição. "Tenho mais controle sobre o processo", explicou.

No sábado, 21, Guilherme Fontes exibiu o filme para o ator principal, Marco Ricca, que faz o personagem Assis Chateaubriand, na sala de cinema do Instituto Moreira Salles no Rio de Janeiro. "Ele ficou maravilhado com o que viu. No final da projeção, fiz um vídeo com ele, que vou divulgar na minha página do Facebook, onde vocês verão toda a emoção que ele sentiu ao ver, pela primeira vez, a genialidade de sua interpretação", revelou o ator e diretor.