Filmagens inéditas dos Beatles na rodagem de Help! serão leiloadas

Filmagens inéditas dos Beatles gravadas durante a rodagem do filme Help! foram reveladas mais de 50 anos depois e serão leiloadas em 20 de novembro pela casa Omega Auctions, na cidade inglesa de Warrington.

O grupo britânico foi filmado pelo ator Leo Mckern durante a estadia nos Alpes austríacos em 1965 por causa do filme, cuja trilha sonora se transformou no quinto álbum do quarteto, segundo informaram os organizadores do leilão.

McKern era um fotógrafo amador que tirou várias fotos ao longo da rodagem, na qual interpretava Clang, o líder de uma organização de culto cujo objetivo era recuperar o anel de Ringo Starr para realizar um sacrifício.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com um rolo de 8 milímetros, o australiano registrou 15 minutos de imagens dos Beatles e outros membros do elenco em março de 1965.

Entre elas, o quarteto de Liverpool aparece sendo transportado por motos de neve para os ensaios, junto ao dublê de ação que substituiu Ringo Starr em uma sequência de risco.

George Harrison e John Lennon jogando curling e tocando instrumentos também são alguns dos momentos capturados pela câmera de McKern.

O filme é acompanhado por fotos da filha de 10 anos de McKern, onde aparece descendo em trenó, tomando um teleférico e brincando com sua irmãzinha.

Help! é uma comédia que estreou em 1965 e narra as peripécias da banda ao redor do mundo para escapar de uma seita hindu, que quer sacrificar Ringo Starr por possuir um anel sagrado, parte de um ritual de sacrifício, e que recebeu de uma jovem fã dos Beatles perante de iniciar o seu ritual.