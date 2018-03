Filmagem de show dos Beatles de 1964 é leiloada por US$6.600 Uma filmagem rara de um show não programado dos Beatles em Kansas City durante sua primeira turnê pelos Estados Unidos arrecadou a quantia de 4.100 libras (6.600 dólares) em um leilão nesta terça-feira. O filme de 8 milímetros sem som e colorido foi trazido à tona por Drew Dimmel, que compareceu ao show quando era um menino em Kansas City em setembro de 1964. Ele havia esquecido da filmagem até que a achou enquanto fazia uma limpeza na residência dos seus pais. Era esperado que a filmagem levantasse entre 4.000 e 6.000 libras. "Foi a primeira turnê deles e o que aconteceu foi que um proprietátio de um clube de beisebol que era muito rico (Charles O. Finley) prometeu trazer os Beatles para Kansas City", disse Alan Pritchard, da casa de leilões Cameo Auctioneers, de Berkshire, à Reuters Television. "Infelizmente, o show não estava na agenda da turnê, então ele conversou com Brian Epstein, o empresário dos Beatles, e convenceu a banda a vir em seu dia de folga. Acho que ele pagou algo como 150.000 dólares por uma aparição de cerca de 30 minutos." Pritchard disse que Dimmel conseguiu a câmera de seu pai emprestada e a levou ao estádio. A filmagem de uma das músicas tocadas foi feita pelo pai de um amigo na orquestra. Os Beatles foram muito assediados por seus fãs em sua primeira viagem aos Estados Unidos, e estima-se que eles foram assistidos por uma audiência equivalente à metade da população do país quando tocaram no programa de televisão Ed Sullivan Show. O show no estádio municipal de Kansas City, no entanto, teve apenas metade de seus ingressos vendidos, e foi assistido por um público de 20.000 pessoas, devido à inimizade local com Finley, o proprietário do Kansas City Athletics Baseball Team, de acordo com uma informação no site da casa de leilões. Outros itens que foram leiloados foram um exemplar do álbum dos Beatles "PleasePleaseMe" em disco vinil, que foi vendido por 2.000 libras (3.200 dólares), nove fotografias nunca publicadas da banda que foram vendidas por 950 libras e um panfleto original de um show dos Beatles, vendido por 470 libras. (Reportagem de Reuters Television)