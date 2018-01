Filipe Catto é atração desta semana do 'Estadão + Música'

Filipe Catto inaugura a temporada de 2018 do Estadão + Música. O cantor e compositor gaúcho lançou no final do ano passado o elogiado disco CATTO, o terceiro da sua carreira. Com elementos eletrônicos e o uso de sintetizadores, o músico mostrou uma versatilidade vocal ainda mais impressionante em seu novo trabalho. "Entendi que não sou só um cantor, sou um artista", disse ele à época em entrevista ao Estado.

CATTO reúne canções de artistas como Rômulo Fróes e César Lacerda (com Como Um Raio, que abre o disco, e Faz Parar), António Variações (Canção de Engate), Bruno Capinan (Um Nota Um), Marina Lima e Antônio Cícero (Arco de Luz), e Igor de Carvalho e Juliano de Holanda (Eu Não Quero Mais).

O lado compositor de Catto é contemplado em parcerias com Zélia Duncan (em Só Por Ti, na qual Zélia e Catto contrapõem suas androginias) e Fabio Pinczowski (em Torrente), e em Lua Deserta, faixa assinada só por ele.

Bowie. O talento de Filipe também pode ser visto nos dias 10 e 11 no Sesc 24 de Maio, no centro de São Paulo. Ao lado de Leo Cavalcanti e Ritchie, ele se apresenta no show Let's Dance, uma homenagem a David Bowie, que em 2018 completaria 71 anos.

Juntos eles interpretam 23 canções de Bowie, que cobrem todas as diferentes fases do artista. Os shows acontecem às 14h e às 21h, na quarta-feira, dia 10, e ao meio dia, na quinta feira, dia 11. O ingresso custa R$ 30.

O Estadão + Música com Filipe Catto começa às 15h30 nesta quarta-feira, 10. O bate-papo é transmitido ao vivo na página do Facebook do Cultura Estadão. Participe, mande sua pergunta!