Filhos de Michael Jackson receberão Grammy póstumo pelo pai

Os dois filhos mais velhos de Michael Jackson, Prince Michael, de 12 anos, e Paris, de 11, vão receber o Grammy póstumo que será entregue em homenagem ao "rei do pop", morto em junho do ano passado, informou hoje a CNN.

O Grammy Lifetime Achivement Award, título póstumo em reconhecimento à carreira de Michael, será entregue no próximo sábado, dia 30, em Los Angeles, véspera da cerimônia anual da premiação mais importante do mundo da música.

Prince Michael e Paris devem subir ao palco para receber o prêmio, em sua primeira aparição pública desde a emocionante participação no funeral do pai.

Existe ainda a possibilidade de as crianças realizarem alguma interpretação, cantando ou dançando, como parte do evento.

"Todo o mundo está esperando para ver o florescimento destas crianças", disse Brian Oxman, advogado de Joe Jackson, pai de Michael.

O terceiro filho do cantor, Prince Michael II, de sete anos, conhecido pelo apelido "Blanket", não acompanhará os irmãos, segundo fontes próximas à família, que não descarta que a decisão pode ser repensada.

O ato não será transmitido pela televisão, mas é provável que parte da entrega do prêmio póstumo seja transmitida no domingo, dentro do vídeo tributo a Michael Jackson, que será projetado durante a entrega do Grammy.