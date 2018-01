Filhos de Michael Jackson imortalizarão cantor em calçada de Hollywood

LOS ANGELES - Os três filhos de Michael Jackson, Prince Michael, Paris e Blanket, usarão luvas de lantejoulas e sapatos do pai para gravar as marcas das mãos e pés do cantor em Hollywood, em cerimônia que será realizada em 26 de janeiro, anunciou nesta quinta-feira o fundo que administra a herança do "rei do pop".

O evento acontecerá na Calçada da Fama, na entrada do Teatro Chinês, onde já foram imortalizados artistas como Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Fred Astaire e mais recentemente Brad Pitt, Steven Spielberg e Sylvester Stallone.

A cerimônia acontecerá às 17h (horário de Brasília) e poderá ser acompanhada pelas contas de twitter @michaeljackson e @twittermusic. Além dos filhos, participarão do ato demais familiares, amigos e admiradores do cantor.

O evento servirá para promover em Los Angeles o espetáculo The Immortal World Tour, do Cirque du Soleil, que lembra a carreira do artista. Integrantes da companhia estarão presentes na homenagem.

The Immortal World Tour será apresentado no Staples Center, em Hollywood, entre 27 e 29 de janeiro. Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009 vítima de uma intoxicação aguda de sedativos.