Filhos de Michael Jackson devem ficar com a avó, diz família

A família de Michael Jackson quer que a mãe do artista, Katherine, fique com a guarda dos três filhos do astro. O porta-voz da família, Londell McMillan, disse à rede americana NBC que Katherine já está cuidando dos netos e que ele iria a um tribunal nesta segunda-feira, 29, em parte para preservar o direito da avó ficar com as crianças, segundo a Associated Press.

McMillan disse que nenhum membro da família pensa haver alguém melhor para cuidar dos filhos de Michael do que a avó paterna e acrescentou que a mãe dos dois filhos mais velhos do cantor, Deborah Rowe, não foi ouvida sobre a questão. A mãe do filho mais novo é desconhecida.

Michael Jackson deixou três filhos: Michael Joseph Jackson Junior, conhecido como Príncipe Michael, de 12 anos; Paris Michael Katherine Jackson, de 11; e Prince Michael II, 7.