Filho do lendário cantor, Frank Sinatra Jr. morre aos 72 anos

LOS ANGELES - Frank Sinatra Jr., que carregava o legado de seu famoso pai em sua própria carreira musical, morreu aos 72 anos. A família Sinatra disse em um comunicado à Associated Press que Sinatra morreu na quarta-feira, 16, de parada cardíaca enquanto estava em turnê em Daytona Beach, Flórida. Ainda segundo o comunicado, a família chora a morte prematura de seu filho, irmão, pai e tio. Nenhum outro detalhe foi fornecido.

Sequestrado e mantido como refém quando tinha 19 anos, Sinatra Jr. já tinha seguido o seu pai no negócio da música. Ele eventualmente trabalhou para seu pai como seu diretor musical e maestro. Ele executou o Hino Nacional em um jogo do New York Yankees no ano passado.