Filho de Will Smith acompanhará Fall Out Boy em turnê

Jaden Smith vai acompanhar a banda de pop punk Fall Out Boy em uma turnê de arena pelos Estados Unidos que deve durar um mês. A notícia foi anunciada com o lançamento do clipe de Champion, nova música da trupe liderada por Pete Wentz.

No clipe, Smith aparece ao final do vídeo vestindo uma camiseta preta com detalhes em rosa e quebrando um par de óculos de realidade virtual com uma barra de ferro.

Filho do astro de Hollywood Will Smith, Jaden já fez pontas como ator em filmes como Depois da Terra e À Procura da Felicidade (ambos, com o pai) e tem uma incipiente carreira musical como rapper e DJ. Seu disco de estreia, SYRE, ainda não tem uma data para ser lançado.

Confira o clipe de Champion, do Fall Out Boy com Jaden Smith: