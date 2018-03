Filho de Paul McCartney tocará na The Cavern Club de Liverpool

LONDRES - O músico James McCartney, filho de Paul McCartney, se apresentará em abril na mítica The Cavern Club de Liverpool, a mesma casa de shows onde os Beatles iniciaram sua consagrada trajetória.

James McCartney, que participou de alguns dos últimos trabalhos de seu pai, iniciou sua carreira solo em 2009 e, desde então, já lançou três álbuns de música pop. Apesar de não repetir o mesmo êxito dos lançamentos de Paul McCartney, os discos de James receberam elogios de grande parte da critica especializada.

Pela primeira vez em uma turnê, que também passará por Londres e Dublin, o filho de Paul e da já falecida Linda McCartney subirá ao palco para se apresentar onde os Beatles atuaram mais de 300 vezes durante os anos 60.

A sala de shows subterrânea, com teto feito de tijolos, é mundialmente famosa por ter sido palco de uma das primeiras apresentações do quarteto de Liverpool em 1961. Anteriormente, ainda sob o nome de The Quarrymen, o quarteto se apresentava no Casbah Coffee Club, local que foi declarado patrimônio histórico pelas autoridades britânicas em 2006.

A The Cavern Club foi fechada no ano de 1973, mas acabou sendo recriada a poucos metros de seu primeiro endereço. Para não perder suas características, a casa de shows foi reconstruída usando os mesmos tijolos do local original.

Em 1999, Paul McCartney chegou a voltar ao palco onde começou sua carreira para promover seu álbum solo Run Devil Run.

"Certamente tenho vontade de tocar na lendária Cavern Club de Liverpool. É o local onde muitas carreiras começaram e onde o grupo do meu pai costumava tocar. Será um momento especial", reconheceu James ao anunciar os detalhes de sua turnê.