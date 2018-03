Filho de Lennon contata mulher que inspirou 'Lucy in the Sky'

Mais de 40 anos depois que John Lennon escreveu Lucy in the Sky with Diamonds, seu filho quis restabelecer o contato com a mulher que inspirou o beatle em sua famosa canção e que tem uma doença incurável.

Veja também:

Todos os homenageados na capa de Sgt. Pepper's, dos Beatles

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há dois meses, Julian Lennon, que vive na França, soube que a Lucy real sofre de lúpus, doença na qual o sistema imunológico ataca as próprias células do organismo.

"Pude ajudá-la em algo", disse Julian, em declarações ao dominical The Sunday Times.

Lucy O'Donnell, que frequentou a mesma creche do condado de Surrey que Julian Lennon, tornou-se a "menina com olhos de caleidoscópio", um dos maiores sucessos dos Beatles, composta na época mais psicodélica do grupo.

O pequeno Julian desenhou na época uma imagem com base em pequenas estrelas e disse ao pai que era "Lucy no céu com diamantes", frase que John Lennon utilizaria como título da música que seria incluída no álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, publicado em 1967.

O gesto de simpatia de Julian Lennon para com Lucy o ajuda também a lembrar o pai, diz o jornal.

John Lennon se divorciou da mãe de Julian quando este tinha apenas 5 anos para se casar com a artista japonesa Yoko Ono, e pai e filho se viram muito pouco durante alguns anos, mas depois se reconciliaram.