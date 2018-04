Filho de Elton John ganha apartamento avaliado em R$ 3,3 milhões

O cantor Elton John e o marido David Furnish se tornaram alvos de uma campanha de protesto no Facebook após ter circulado a informação de que compraram um apartamento avaliado no equivalente a cerca de R$ 3,3 milhões.

O imóvel será a residência do filho Zac, recém-nascido de mãe de aluguel, e é vizinho do apartamento do casal em um condomínio de luxo em Los Angeles (EUA). Segundo o tabloide inglês The Sun, a criança vai morar com duas babás no apartamento.

Zachary Jackson Levon Furnish-John nasceu na noite de Natal, pesando 3,6 kg. A identidade da mãe não foi revelada. Também não foi divulgado qual dos dois - Elton John ou David Furnish - forneceu material para a inseminação.

O cantor se casou com Furnish em 2005, em Windsor (Inglaterra). Eles já viviam juntos desde 1993. Em 2009, os dois tentaram adotar uma criança na Ucrânia. Mas, na época, as autoridades do país disseram que o cantor, agora com 62 anos, era muito velho para adotar. E que o casamento com Furnish, 48, não era reconhecido pelas leis locais.