Filha do chefe da F1 é excluída de festival de Sanremo por 'caprichos'

Tamara Ecclestone, filha do chefe da Fórmula 1 Bernie Ecclestone, foi excluída do festival italiano da canção de Sanremo, que será realizado de 14 a 18 de fevereiro, por ter exigido "muitos caprichos", informou o diretor do festival, Gianmarco Mazzi.

"Muitos caprichos. O festival não pode ser como férias na Riviera italiana", afirmou Mazzi à imprensa local.

A jovem britânica ajudaria na apresentação do festival junto com o famoso cantor Gianni Morandi, o ator Rocco Papaleo e a modelo Ivana Mrazova.

Mazzi, segundo as mesmas fontes, deu a entender que Tamara Ecclestone se mostrou pouco disposta a preparar sua participação no festival, um espetáculo que os organizadores cuidam com zelo, e que chega este ano a sua 62ª edição.