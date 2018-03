Filha de Whitney Houston está em coma induzido

A filha única da falecida cantora Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, está em coma induzido em um hospital de Atlanta, depois de ter sido encontrada inconsciente no sábado (30), no banheiro de sua casa, segundo o portal de notícias Entertainment!.

A jovem está conectada a um ventilador que auxilia sua respiração e mantém seus sinais vitais, explica o portal, que cita fontes próximas à família de Bobbi. Ela foi encontrada por seu marido, Nick Gordon, e um amigo na manhã do sábado. De acordo com a porta-voz policial Lisa Holland, ambos rapidamente chamaram uma ambulância.

Depois de passar por trabalhos de reanimação cardíaca, Bobbi, de 21 anos, foi transferida para o hospital North Fulton de Atlanta, onde permanece desde então. Até o momento, as causas do complicado estado de saúde de Bobbi não foram reveladas, assim como a possibilidade de evolução do quadro.

A jovem é a única filha do casamento entre os cantores Bobby Brown e Whitney Houston.

Whitney faleceu em fevereiro de 2012, aos 48 anos, afogada na banheira de um hotel em Beverly Hills, em Los Angeles, após lutar, por anos, contra vícios em várias substâncias.

A cantora foi uma das grandes estrelas da música popular na década de 1980 e 1990, com êxitos como Saving All My Love for You, I will Always Love You e I'm Every Woman, e conquistou seis prêmios Grammy.