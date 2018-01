Filha de Michael Jackson estreará como atriz na série 'star'

Paris Jackson, filha do cantor Michael Jackson, estreará como atriz na série musical Star, da emissora Fox, informou nesta terça-feira a revista The Hollywood Reporter.

A jovem, de 18 anos, interpretará em apenas um episódio a personagem Rachel Wells, uma expert em redes sociais encarregada de supervisionar uma sessão de fotos para o grupo musical protagonista da série. Recentemente, Lee Daniels, criador da série, afirmou à revista Rolling Stone que já tinha Paris em mente para um papel na série.

A Rolling Stone publicou a primeira longa entrevista com Paris, na qual a filha do cantor deixa aberta a possibilidade de se dedicar à música no futuro.

Desde a morte do pai, em 2009, Paris Jackson apareceu apenas em poucos programas de televisão, com apresentadoras de sua confiança como Oprah Winfrey e Ellen degeneres.