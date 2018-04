Filha de Michael Jackson acredita que o pai foi assassinado

A filha de Jackson, Paris, diz que ela tentou matar Ela mesma "várias vezes" nos anos após a morte de seu pai. A garota de 18 anos diz à Rolling Stone, em uma entrevista que lutou contra a depressão e a toxicodependência após a última tentativa aos 15 anos.

Ela também disse que sofreu abuso sexual por um "completo estranho" aos 14 anos.

A atriz e modelo também falou sobre a morte do pai em 2009, dizendo que culpa o Dr. Conrad Murray, 1ue foi condenado por homicídio involuntário, por manter o cantor viciado em anestesia. O médico forneceu propofol, uma droga anestésica que causou dependência no astro, enquanto a AEG, que promovia os shows do cantor, "não trata seus artistas de forma correta e os faz trabalhar até a morte", revelou a garota.

Ela também diz que "todas as setas apontam" para que Jackson tendo sido assassinado de alguma forma. "Chegou a um ponto em que ele estava tipo, 'eles vão me matar algum dia'. Soa como uma teoria da conspiração e como besteira, mas todos os fãs de verdade e todos da família sabem. Foi uma armadilha, foi uma merda"