Filha de Michael emociona multidão em funeral

Paris, de 11 anos, faz homenagem em cerimônia, ao lado da família Jackson. Foto: AP

O funeral de Michael Jackson terminou por volta das 13h (17h no horário de Brasília) em Los Angeles nesta terça-feira, 7, com um emocionante depoimento de sua filha Paris, de 11 anos, que chorou ao lembrar das qualidades do "rei do pop". "Desde que nasci, meu pai foi o melhor pai que se pode imaginar, e quero dizer apenas que o amo muito", afirmou, em lágrimas.

Ouça a declaração da filha de Michael Jackson

Acompanhe em tempo real a cobertura

Ouça 'Will You Be There' por Jennifer Hudson

Ouça 'Human Nature' por John Mayer

Ouça Never Dreamed You´d Leave in Summer

Ouça 'Jesus in Love' com Lionel Richie

Ouça 'I´ll be there' com Mariah Carey e Trey Lorenz

Território Eldorado: ouça todas as fases do rei do pop

Momentos antes, os parentes do cantor se somaram a outros artistas para a interpretação de dois clássicos da carreira de Michael, "We Are The World" e "Heal The World". Em seguida, os familiares assumiram o microfone e falaram com o público.

"Uma parte de ti viverá sempre em todos nós. Pode ser que agora, Michael, te deixem tranquilo. Obrigado por todos os sorrisos que pôs nos corações de tanta gente e por tudo o que fez pelos outros. Te amo, Michael, e sinto saudades", disse Marlon Jackson, um dos irmãos do cantor, muito emocionado.