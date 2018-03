Filas na Arena do Palmeiras estão mais modestas

As filas para o segundo show de Paul McCartney são bem mais modestas ao redor do Allianz Parque no início da tarde desta quarta-feira, 26.

O estudante Pedro Valli, 18, que era o primeiro da fila para assistir a apresentação da última terça-feira, 25, retornou ao local por volta das 9h. "Passei em casa, tomei um banho e já vim para cá. Nem dormi direito. O show de ontem foi incrível e vale tudo para vê-lo mais um vez de pertinho", diz o estudante.

Segundo a organização do show, não há mais entradas para a segunda apresentação de Paul McCartney em São Paulo na noite desta quarta-feira, 26. O ex-Beatle deve fazer poucas alterações no repertório e apenas três ou quatro músicas podem ser trocadas.

As filas para as retiradas de ingressos também são tranquilas se comparadas à última terça-feira. Um número reduzido de cambistas marca presença no Allianz Parque. Alguns cambistas chegam a vender ingressos por R$ 1500 para o setor de pista premium.