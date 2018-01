Filas e confusão para comprar ingresso para Jack Johnson Filas intermináveis marcaram nesta terça-feira o primeiro dia de venda de ingressos para estudantes do show do cantor e compositor havaiano Jack Johnson, em São Paulo, no próximo dia 7 de abril. O número de pessoas à procura das meias-entradas paulistas surpreendeu até os organizadores do evento. Em alguns shoppings, como o Paulista e o Eldorado, as filas estavam quilométricas logo no começo da manhã, formadas por um público na faixa etária dos 16 aos 20 anos. "Não imaginávamos que pudesse haver tanta procura nesse primeiro dia de venda", disse uma representante das lojas Oxto, responsável pelos pontos de venda das meias-entradas na capital. No shopping Paulista as equipes de segurança tiveram de colocar as pessoas da fila para áreas externas livres, para evitar problemas. Alguma confusão também foi observada no shopping Villa-Lobos, onde os estudantes não conseguiram comprar ingressos para o show no ponto de venda da Oxto. De acordo com os representantes da loja, a venda no local foi cancelada por decisão do próprio shopping, uma vez que os diretores temiam uma nova confusão após o tumulto registrado ali na venda de ingressos para o show do U2, em fevereiro. Segundo a produção do evento, a decisão do shopping foi anunciada somente ontem, o que prejudicou a vida de quem havia se informado pelo site dos produtores (www.mondoentretenimento.com.br) de que haveria a venda de ingressos no local. "Acordei muito cedo para vir aqui comprar os ingressos e, ao chegar, simplesmente não estavam vendendo aqui. Isso é uma falta de organização inacreditável", reclamava a produtora de arte Flaviana Chioquette Alves, 25, na porta da loja Oxto do shopping. Enquanto isso, um paciente vendedor da loja tentava acalmar o público, que ameaçava processar a organização do evento. "Se fosse eu, também estaria com muita raiva, mas infelizmente não posso fazer nada, me desculpem, não é uma decisão nossa", disse o vendedor. De acordo com a produção do show, todos os 6 mil ingressos colocados à disposição dos estudantes (30% de um total de 20 mil) serão colocados à venda hoje, o que aumenta a possibilidade de que todos as meias-entradas, ao custo de R$ 60,00, se esgotem até o final desta tarde. "Faz muito tempo que queria ver esse show e não acreditei quando saiu a notícia de que ele tocaria no Brasil. O problema é que está cada vez mais difícil conseguir assistir a um show em São Paulo com meia-entrada. O U2 foi impossível. E esse também", afirmou o compositor e professor Daniel Crocomo, 32, que saiu de Piracicaba para tentar, sem sucesso, comprar uma meia-entrada. As entradas inteiras (R$ 120) para o show de Jack Johnson, que será realizado na Arena Skol Anhembi, ainda continuam disponíveis para a compra pela internet no site www.ingressofacil.com.br. Após tocar em São Paulo, o cantor havaiano se apresentará no Rio de Janeiro. Serviço Jack Johnson. Data: 7 de abril. Local: Arena Skol Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1.209. Abertura dos portões: 17h30. Abertura do show com a banda ALO: 20h15. Show Jack Johnson: 21h30. Censura: 16 anos. Capacidade: 20 mil pessoas. Ingressos Pista: Inteira: R$ 120,00 / Meia entrada: R$ 60,00. Área VIP*: R$ 380,00 / Meia entrada: R$ 190,00. Entrada diferenciada, banheiros e bares exclusivos. Onde comprar Pela Internet (apenas com cartão de crédito): www.ingressofacil.com.br (já à venda). Pontos de venda (apenas em dinheiro) a partir de 21/03: Lojas Oxto nos shoppings Eldorado, Paulista, Villa-Lobos, Morumbi e Anália Franco Ingressos para estudantes Não haverá venda de meia entrada pela Internet. A venda será realizada através dos pontos de venda, pelo próprio estudante, mediante apresentação da carteirinha de estudante acompanhada do RG. Caso não haja data de validade na carteirinha, será necessária a apresentação de comprovante oficial da instituição de ensino.