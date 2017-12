Filarmônica de Nova York homenageará cidade com Dvorak e Woody Allen

A Filarmônica de Nova York homenageará sua cidade na próxima temporada com uma exploração da Sinfonia do Novo Mundo e uma interpretação da música do filme Manhattan, de Woddy Allen.

A temporada 2016-17 anunciada nesta quarta-feira, 3, será a última do diretor musical Alan Gilbert, cujo sucessor, o holandês Jaap van Zweden, foi anunciado na semana passada.

A temporada começará em 21 de setembro com a Sinfonia n° 9 de Dvorak, escrita pelo compositor tcheco em parte com base na música de nativos e afro-americanos que ouvia enquanto viajava.

A Filarmônica, que estreou a chamada Sinfonia do Novo Mundo em 1893, voltará a tocar esta temporada, incluindo concertos de verão em parques, escolas e bibliotecas.

"Uma das coisas que disse quando comecei aqui foi que queríamos ser não só uma orquestra que está em Nova York, senão uma orquestra que trata essencialmente sobre Nova York", disse Gilbert, filho de dois músicos da Filarmônica.

Pela primeira vez, a Filarmônica tocará ao vivo a música do filme de Woody Allen Manhattan, enquanto se projeto este clássico do cinema sobre a cidade.

No filme em preto e branco de 1979 aparece o trabalho do nova-iorquino George Gershwin, com Rhapsody in Blue, que abre e encerra o filme, e a Filarmônica de Nova York gravou parte da trilha sonora original.