Fifth Harmony lança 'Down', primeira música sem Camila Cabello

Cerca de seis meses após a saída da cantora Camila Cabello, o grupo norte-americano Fifth Harmony lança nesta sexta-feira, 2, o mais novo single, intitulado Down.

A música, que conta com participação do rapper Gucci Mane, é a primeira do grupo, originalmente revelado no programa The X-Factor, como um quarteto. Agora, o Fifth Harmony tem em sua formação Lauren Jauregui, Normani Kordei, Ally Brooke e Dinah Jane.

Apesar de não contar mais com Cabello, que está em carreira solo, a sonoridade do Fifth Harmony parece não ter sido afetada, já que a nova música lembra os recentes sucessos Work From Home e Flex (All In My Head). Ouça Down abaixo:

A nova música do grupo vai bater de frente nas paradas com o primeiro single solo de Camila Cabello, Crying in the Club, lançado há poucas semanas com composição de Sia.

Down deve ser a música carro-chefe do próximo álbum do Fifth Harmony, que, ainda sem previsão de lançamento, será o terceiro do grupo e o primeiro como um quarteto.