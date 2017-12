Fifh Harmony fará shows no Brasil na metade do ano

O Fifh Harmony confirmou shows no Brasil. A girl band se apresenta em São Paulo (Espaço das Américas, 5 de julho); Rio (Vivo Rio, 1º de julho); Brasília (Net Live, 3 de julho); e Porto Alegre (Pepsi on Stage, 28 de junho).

A pré-venda exclusiva para fãs do quinteto já começou e vale para as apresentações no Rio e em São Paulo. Os ingressos são comercializados pelo site Live Pass. Ainda não há informações sobre os preços das entradas.

O grupo Fifth Harmony foi criado nos Estados Unidos em 2012, por meio do reality show The X Factor. Ally Brooke Hernandez, Normani Kordei, Dinah Jane Hansen, Camila Cabello e Lauren Jauregui já lançaram dois discos.

Worth It, Bo$$, Sledgehammer, Miss Movin' On e Work from Home são alguns dos hits do grupo.