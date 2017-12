Fiel às raízes de New Orleans, Tito Martino faz show em SP O clarinetista e saxofonista brasileiro Tito Martino compartilha a mesma opinião do trompetista americano Wynton Marsalis em relação à música que rege suas vidas. "O jazz segue regras, assim como o xadrez. Temos de obedecê-las, mas sempre dá para inventar uma jogada nova", compara Martino. "O público percebe essas jogadas novas e adora. O que não dá é inventar qualquer coisa em cima do jazz e afirmar que aquilo continua jazz." Martino e suas duas bandas, Swing Jazz Quintet e Tito Martino Jazz Band, vão provar ao público no sábado, no Theatro São Pedro, que é possível tocar aquele mesmo jazz nascido em New Orleans e ainda assim não se repetir. "Mais de uma vez, jovens universitários ficaram encantados com o ritmo e vieram me perguntar se o que eu estava tocando era novidade", conta o paulistano. "Eu respondi que aquilo nada mais era que o jazz tocado por Louis Armstrong, criado em New Orleans." A alma do jazz, ou seja, blues, marchas, spirituals (músicas consideradas "religiosas") e valsas são apenas alguns dos aperitivos que serão oferecidos no concerto, onde cada uma das duas bandas terá cerca de 45 minutos para desenvolver uma série ou, nas palavras de Martino, "mostrar o que sabe". "A cultura do jazz é maravilhosa, permite comunicação, transcendência. É como se estivéssemos numa nuvem." Martino lamenta, no entanto, a pouca divulgação na mídia das bandas brasileiras que primam pela qualidade do ritmo. "Os jornais, revistas e TV dão atenção àquilo que é novidade no momento, mas que pode ser descartável." O músico acredita que essa falha dos meios de comunicação prejudica a aproximação, por exemplo, com os jovens que, por falta de informação não sabem a qual lugar ou a quais bandas (re)correr. Há 40 anos se dedicando inteiramente ao jazz, Martino já participou dos mais reconhecidos festivais do mundo e tocou com grandes nomes, como Oscar Peterson, Teddy Wilson e Cat Anderson. A Tito Martino Jazz Band acaba de voltar de turnê pela Europa, onde foram aplaudidos em países como Suíça e Áustria. Enquanto a Swing Jazz Band (André Juarez, vibrafone; Ari Giorgi, piano; Toninho Reis, bateria; Zeca de Araújo, contrabaixo; e Martino, que nesta formação toca apenas clarineta) vai seguir a trilha de Benny Goodman, a Tito Martino Jazz Band (Carlos Lima no pistão e vocal, Luchin Montoya no piano, Marcelo Troni na tuba, Cid Junior no banjo, Billy Ponzio na bateria e no washboard e Tito na clarineta) tocará uma seqüência de jazz de Chicago e New Orleans. A Tito Martino Jazz Band tem também presença marcada dia 8, às 22 horas, no Louisiana Bar & Café (Av. Jacutinga, 432, tel. 5052-4576). Tito Martino Jazz Band. Theatro São Pedro. Rua Barra Funda, 171, telefone 3667-0499. Sábado 2/12, às 21 horas. Ingressos R$ 40