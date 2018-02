'Fica Paul, vai ter caranguejo', pedem cearenses

O anúncio de que Paul McCartney vai deixar Fortaleza e o Brasil logo após o seu show de logo mais à noite, às 21h, rumo à Inglaterra, fez os fãs nordestinos iniciarem uma campanha improvisada para que ele permaneça na capital cearense por mais um tempo. "Fica Paul, vai ter caranguejo!", brincam fãs em romaria rumo à Arena Castelão, o estádio que vai abrigar daqui a pouco o festival.

Paul chegou na quarta-feira à noite a Fortaleza. Desembarcou às 21h30 no Aeroporto Internacional Pinto Martins e está hospedado no hotel Gran Marquise com sua comitiva de mais de 120 pessoas. O último show de sua turnê Out There, esta noite, deve reunir em torno de 50 mil pessoas no Castelão - gente que chega de Belém, Macapá, Mossoró, Salvador e de toda a região nordeste e norte. O músico, a um mês de completar 71 anos (nasceu em 18 de junho de 1942) tem se mantido no hotel desde então, saindo apenas na noite de ontem para jantar à beira da piscina.

O estádio Castelão está pronto para a Copa, mas as imediações estão um verdadeiro canteiro de obras, o que levou a polícia a reforçar o policiamento - cerca de 350 homens estarão na tarefa essa noite. Os fãs na porta do hotel ainda demonstram esperança de que o ex-beatle cumpra uma agenda-surpresa pela cidade. Há rumores de que ele teria pedido bicicletas para a organização da turnê, mas é pouco provável que saia.