Festival Satélite 061, em Brasília, aposta nas mulheres

Elza Soares, Gal Costa, As Bahias e a Cozinha Mineira, Fióti, Autoramas e a banda Baiana System são os destaques do festival Satélite 061, realizado em Brasília, neste sábado, 24, e domingo, 25. A entrada é gratuita. Com o tema Diversidade e Empoderamento, a 5.ª edição do evento aposta na força das mulheres para levar um bom público à quente e úmida Torre de TV, no Eixo Monumental, onde vão ocorrer as performances.

Gal Costa faz o espetáculo intimista Espelho d’Água acompanhada apenas pelo violonista e guitarrista carioca Guilherme Monteiro. O roteiro se concentra nos temas que se tornaram clássicos na voz da cantora. Já a intensa Elza Soares promove o show do disco A Mulher do Fim do Mundo, um dos melhores lançamentos nacionais de 2015.

Além da força de Gal e Elza, outras atrações devem roubar a cena na Capital Federal. No sábado, 24, às 21h, Fióti, que acaba de lançar Gente Bonita, seu primeiro disco, sobe ao Palco Satélite 061, às 21h, ao lado do irmão, o rapper Emicida. Antes deles, às 19h, Di Melo, o rei do balanço, também se apresenta. Às 23h15, o grupo Baiana System, que lançou seu segundo disco, Duas Cidades, em Brasília, traz sua explosão de ritmos ao festival. Elza Soares, que encerra a primeira noite, deve subir ao palco por volta da meia-noite.

No domingo, às 21h, As Bahias e a Cozinha Mineira, grupo formado em 2014, uma das grandes revelações da música brasileira nos últimos anos, traz ao Satélite 061 o aclamado disco Mulher. Donas de um show intenso, as vocalistas Raquel Virgínia e Assucena Assucena externam todas as formas de expressão feminina de maneira bastante visceral.

Os cariocas do Autoramas se apresentam às 18h. Com um rock dançante, eles trazem a Brasília o show do recém-lançado O Futuro dos Autoramas. A noite termina com a apresentação delicada de Gal Costa e seu Espelho d’Água, por volta das 22h15.

O festival contará também com o espaço Anteninha, destinado às crianças. No local, serão realizadas oficinas de perna de pau, fanzines, quadrinhos e bolinha de gude. A companhia de teatro Mapati apresenta O Mágico de Oz em narrativa de cordel. O espetáculo comemora os 25 anos da companhia.

O Satélite 061 abriu espaço para as novas bandas do Distrito Federal. O compromisso em fortalecer a cena regional começou com uma convocatória. Centenas de inscritos concorreram a um horário no line up do festival. Os selecionados foram: Thabata Lorena, Consuelo, Nova Raiz, Som de Papel, Filhos de Dona Maria, Jose Silhueta, Marssal, e Caê Maia.