Festival reúne MPB e baladas no Rio

Quem se dispuser a pegar o bondinho e subir ao topo do Morro da Urca aos finais de semana de fevereiro vai "esbarrar" em novatos da MPB e em baladas conhecidas no eixo Rio-São Paulo. Eles vão estar na 4ª edição do Verão no Morro, que começa no próximo dia 4 e terá atrações toda sexta e sábado.

Lá em cima, o espaço será dividido em três ambientes. No anfiteatro, estarão as atrações principais, como Capital Inicial e César Menotti e Fabiano. No espaço Baía de Guanabara, vai ter o Choro da Escola Portátil de Música. No espaço Discos, DJs como João Brasil e Nepal vão se revezar depois dos shows principais.

Os ingressos começaram a ser vendidos nesta terça-feira, 18, pelo site Ingresso Rápido. Eles também podem ser adquiridos nos postos credenciados (no Rio e em Niterói) por R$ 88 ou R$ 44 (meia-entrada). Os valores são válidos para os 500 primeiros ingressos.

Verão do Morro 2011

Quando: De 4 a 26 de fevereiro. Sextas e sábados, das 22h às 4h30

Onde: Morro da Urca - Av. Pasteur, 520, Urca, Rio de Janeiro

Quanto: R$88 e R$44 (meia-entrada). Preços válidos para o 1º lote (500 primeiros ingressos). Haverá estacionamento grátis

Mais informações: www.veraodomorro.com.br e (21) 2546-8450

PROGRAMAÇÃO

04/2 - sexta-feira

César Menotti e Fabiano e Bloco E Daí?

Pista Discos: DJ João Brasil

05/2 - sábado

Festa Bailinho com DJ Rodrigo Penna e convidados

11/2 - sexta-feira

Jorge Ben Jor e Monique Kessous

Pista Discos: DJ Nepal

12/2 - sábado

Festa MOO Discoland

18/2 - sexta-feira

Maria Gadú

Pista Discos: Grupo AfroRio

19/2 - sábado

Festa M.I.S.S.A. e Trio Ternura

Pista Discos: DJ Nepal

25/2 - sexta-feira

Capital Inicial

Pista Discos: DJ João Brasil

26/2 - sábado

Leo Jaime e Festa Americana

Pista Discos: Grupo AfroRio