Festival promove shows gratuitos

A 3ª edição do Festival Fora da Casinha acontece neste sábado, 7, no Largo da Batata, com uma novidade: será a primeira vez que o evento de música independente será gratuito.

Produzido pela Casa do Mancha, que há 10 anos fomenta a cena musical autônoma brasileira, o festival contará com dois palcos e apresentações de 12 artistas: Negro Leo, Raça, Tagore, Ema Stoned, Mauricio Pereira, Tatá Aeroplano, Bárbara Eugênia, Vitreaux, Giovani Cidreira, Aloizio e a Rede, Bratislava e Glue Trip.

O Fora da Casinha terá início às 13h, com a Festa Sussa (uma hora de discotecagem) e os shows começam às 14h. O festival faz parte da programação do Mês da Cultura Independente, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma das atrações do Fora da Casinha, o trio paulistano de música experimental Ema Stoned, formado por Alessandra Duarte (guitarra), Elke Lamers (baixo) e Jéssica Fulganio (bateria e vocais), acredita que, apesar do possível desgaste, ser independente é um aprendizado. “Se você não ama a música, não adianta”, dizem elas. “Temos de ser criativas a fim de levar nosso som para mais pessoas, de diferentes maneiras. Isso pode tomar mais tempo do que se tivéssemos investido uma grana alta para nos promover, mas acreditamos que criamos música autêntica e nos concentramos nas razões pelas quais começamos a tocar.”

As integrantes da banda também enxergam a mudança do festival de modo positivo. “Mais do que gratuito, o fato de ser num lugar público leva a música até as pessoas, o que pode inspirar alguém que não fosse ouvir se rolasse num lugar fechado e pago. É importante por ocupar a cidade, estar aberto para quem quiser chegar. Um evento gratuito se torna ainda mais relevante levando em conta nossa atual gestão política que tende a querer privatizar tudo. Ocupar o Largo é uma maneira de resistência, de falar que a cidade é das pessoas e continuará sendo delas.’'

3º Festival Fora da Casinha

Largo da Batata

Sábado (07/10), a partir das 13h

Entrada gratuita