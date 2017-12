Festival no litoral de São Paulo terá Johnny Hooker e Karina Buhr

Johnny Hooker, Karina Buhr, Jaloo, Filipe Catto, Serge Erege, Russo Passapusso e Aláfia são as principais atrações do Vento Festival, que será realizado em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, entre os dias 9 e 12 de junho. O evento se destaca por fugir do mainstream e apresentar novos nomes da música independente.

Em 2016, O Vento chega à segunda edição. No ano passado, o line-up contou com as performances de Tulipa Ruiz, Céu e a banda O Terno. Com entrada gratuita, os shows acontecerão na Praia do Perequê e o espaço terá também uma área de descanso, com redes e praça de alimentação. Ainda em 2015, mais especificamente no mês de julho, o alto fluxo de turistas congestionou a chegada e a fila da balsa causou atraso na programação do festival.

Nas Oca Makers, estruturas de domo montadas a alguns metros do palco, serão realizados debates sobre sustentabilidade, diversidade e música. Ali também acontecerão DJ sets, capitaneados pela crew da Free Beats. Mauro Farina aka Mission Sabotage, Beat Flavour e Tahira vão comandar as picapes durante os quatro dias de evento.

O Vento se consolida como festival de suma importância para artistas da nova safra. No ano passado, a revelação foi a cantora Norma Nascimento, que com rimas fáceis, letras doces e a mescla entre a poesia de Cartola e a malandragem de Noel Rosa conquistou o público que marcou presença em Ilhabela.

As atrações de 12 de junho, último dia do festival, devem ser confirmadas pela organização do Vento Festival na próxima semana.

PROGRAMAÇÃO

Quinta, dia 9

Serge Erege

Russo Passapusso

Sexta, dia 10

Jaloo

Sábado, dia 11

Johnny Hooker

Karina Buhr

Filipe Catto

Aláfia