Festival Mimo anuncia programação para etapa portuguesa

O festival Mimo, idealizado pela produtora Lu Araújo e coproduzido por Lu e a empresa Musickeria, anunciou na semana passada as atrações que estarão, primeiro, na temporada internacional que vai de 21 a 23 de julho de 2017, na charmosa cidade portuguesa de Amarante, no norte do país. Dos artistas de Portugal, três se apresentarão também no Brasil: a londrina Ala.Ni (que já trabalhou como vocalista do cantor Andrea Bocelli, da pop star Mary J. Blige e da banda Blur); a baterista e compositora Anne Paceo (cultuada como uma das gratas surpresas na cena do jazz francês), e o português Manel Cruz (vocalista, guitarrista e letrista que ganhou notoriedade, na década de 1990, como integrante da banda de rock Ornatos Violeta). Os outros, que só estarão na edição portuguesa, são Nação Zumbi, Céu, Jards Macalé, Herbie Hancock e Tinariwen.

Outra atração confirmada para o Brasil é a portuguesa Teresa Salgueiro, que ficou conhecida como vocalista do grupo Madredeus. Ainda sem data fixa, sua apresentação será entre 6 e 8 de outubro, na passagem do festival pela cidade de Paraty.

O destaque da temporada tem tudo para ser a inglesa Ala.Ni, uma intérprete inspirada por cantoras de jazz e musicais americanos, como Billie Holiday e Judy Garland. Suas performances no Brasil serão em novembro, nas cidades de Rio e Olinda. Ela segue em plena turnê para promover seu primeiro disco, You & I.

Amarante, que é distrito do Porto, é considerada patrimônio cultural e natural da região do Tâmega e Sousa. Ela recebe um intenso fluxo turístico e tem como marca belas igrejas seculares, que funcionam como cenário muitas vezes, e a produção do apreciado vinho verde, vendido em todos os restaurantes. Ao todo, a Mimo realizará na cidade um total de 52 atividades, entre música, cinema, a chamada etapa educativa, o fórum de ideias e poesia.