Festival Maquinária confirma Sepultura e Nação Zumbi

Mais quatro bandas foram confirmadas para a segunda edição do Maquinária Festival, marcado para os dias 7 e 8 de novembro (sábado e domingo), na Chácara do Jockey, em São Paulo. Das quatro atrações, duas são nacionais, Sepultura e Nação Zumbi, e as outras, internacionais, a americana Duff Mckagan's Loaded e a canadense Danko Jones.

Sepultura e Nação Zumbi tocarão no sábado, que já havia confirmado anteriormente Faith No More, Jane's Addiction e Deftones. Na mesma noite, cinco bandas alternativas serão escolhidas pelo público para se apresentarem no Palco My Space.

No domingo, a Duff Mckagan's Loaded - banda formada pelo ex-baixista do Guns N' Roses - tocará depois do Evanescence. No Palco My Space, Danko Jones se apresentará antes de três bandas escolhidas pelo público.