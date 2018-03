Festival londrino Wireless vibra com o rapper norte-americano Kendrick Lamar

LONDRES - O sol apareceu no fim de semana em Londres e o rapper norte-americano Kendrick Lamar, duas vezes premiado com o Grammy, tocou um conjunto de seus sucessos energizantes para um público jovem extasiado, no norte da cidade. No palco do festival Wireless, no sábado, menos de uma semana depois de ganhar o prêmio BET de melhor artista masculino de hip-hop, Lamar tocou uma seleção de suas músicas mais famosas.

A multidão cantou junto com Lamar enquanto os fãs pulavam, agitando os braços, no ritmo de seu mais recente single, Alright, produzido por Pharrell Williams.

Esse tem sido um ano bom para Lamar. Depois de ganhar dois prêmios Grammy em fevereiro por seu single i, seu aclamado álbum To Pimp a Butterfly chegou ao primeiro lugar nas paradas de álbuns da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando se pergunta a qualquer fã de hip-hop quem eles acham que é o mais talentoso rapper desta geração, o nome de Lamar, de 28 anos, aparece na lista. Isso acontece por causa de suas habilidades como MC e por sua capacidade de produzir ritmos cativantes ao mesmo tempo que apresenta composições fortemente politizadas sobre a vida de um homem negro nos Estados Unidos.