Festival Lollapalooza terá Jack White e Pharrell Williams

O festival Lollapalooza de 2015 terá como destaques, confirmando especulações, o roqueiro Jack White, o cantor e produtor Pharrel Williams, o cantor escocês Calvin Harris, o DJ norte-americano Skrillex e o o roqueiro Robert Plant, que trará novamente seu projeto com a banda Sensational Space Shifters. Dentre outros que se apresentarão nos dias 28 e 29 de março, na Autódromo de Interlagos, Zona Sul de São Paulo, estão Smashing Pumpkins, Foster the People, Kasabian, Bastille, Steve Aoki, Major Lazer, Marina and the Diamonds, Interpol e The Kooks, além do trio Banda do Mar (de Marcelo Camelo e Malu Magalhães), Pitty e O Terno, dentre outros. Os ingressos estão à venda pelo site do festival. Seus preços cheios são R$ 660 (inteira, para dois dias) e R$ 330 (meia, para dois dias).

Jack White, do duo White Stripes, vai fazer show desta vez com banda própria (ao contrário de suas vindas anteriores com o White Stripes, em 2003 e 2005) para mostrar no palco a força de seu ótimo álbum Lazaretto. Plant também tem munição fresca para mostrar com os Shifters, a mesma que usou para gravar este ano o disco Lullaby and... The Ceaseless Roar. O ex Led Zeppelin começa a criar histórico no País. Veio em 1996 com Jimmy Page para o extinto festival Hollywood Rock e em 2012 fez show no Espaço das Américas com os Shifters.

Outro nome a ser festejado pelos fãs é o de Pharrell Williams. O produtor que ganhou tudo no Grammy 2014 com a parceria Get Lucky, com o Daft Punk, chegou ao topo das paradas logo em seguida com o hit Happy.

Veja vídeos dos principais artistas selecionados para o Lolla do ano que vem:

Jack White - Lazaretto

Pharell Williams - Happy

Robert Plant and the Sensational Space Shifters - Spoonful

Kasabian - stevie

Banda do Mar - Mais Ninguém

Calvin Harris - Summer

Skrillex - First Of The Year (Equinox)

Steve Aoki & Chris Lake & Tujamo - Delirious (Boneless) (ft. Kid Ink)