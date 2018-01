Festival Lollapalooza divulga nova atração

Aos poucos o line up do festival Lollapalooza Brasil vai se desenhando completamente. Agora foi divulgada nova atração, o duo de música eletrônica Disclosure, formada pelos irmãos Guy e Howard Lawrence. A dupla lançou recentemente seu primeiro álbum, Settle e, a partir daí iniciou-se uma carreira meteórica. Agora, os dois jovens britânicos concorrem ao prêmio de melhor álbum de música eletrônica/dance no Grammy 2014. E, no BRIT Awards 2014, foram indicados em quatro categorias: Melhor Grupo Britânico; Artista Revelação Britânico; Melhor Single Britânico e Melhor Álbum Britânico do Ano. O festival está marcado para os dias 5 e 6 de abril, no Autódromo de Interlagos.