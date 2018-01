Festival leva shows de graça ao Centro de SP

Desde muito tempo, iniciativas independentes criaram e mantêm o rock'n'roll vivo em cidades ao redor do mundo todo, e em São Paulo a regra é a mesma - o festival Garageira, que chega neste fim de semana à sua quarta edição, vem cumprindo o papel com bravura. Realizado na Praça Dom José Gaspar (atrás da Biblioteca Mário de Andrade), no Centro de São Paulo, e de graça, o festival vai reunir no domingo, 1º, as bandas Rock Rocket, The Biggs e Fil and the Guitar Gun. Todos estão com projetos novos em processo de lançamento.

Quem abre o festival é Fil and the Guitar Gun, que está lançando seu segundo disco, Fort Bravo. O projeto solo de Filinto Fil, músico paulistano e fã alucinado de filmes italianos de faroeste dos anos 1960 e 70, traz a sonoridade suja e agressiva de cowboys malditos do imaginário de Sergio Leone e Sergio Corbucci. "Quando eu era criança, assistia à sessão Bang Bang à Italiana, na Record, e isso ficou. Hoje tenho uma coleção de DVDs e vinis com as trilhas", diz Fil - ele grava sozinho, mas, em apresentações ao vivo, leva uma banda ao palco.

The Biggs, trio formado em Sorocaba em 1996 e que escreveu uma história no underground brasileiro desde estão, volta aos palcos para apresentar o novo single (Battle)fields, com as duas primeiras canções inéditas do grupo em sete anos.

O Rock Rocket lançou recentemente o novo disco Citadel, o quarto da carreira da banda paulistana. Numa entrevista recente ao Estado, o grupo reafirmou seu parentesco com a atitude punk rock - que agora, junto com as outras influências, vem numa roupagem contemporânea e bem produzida.

O festival Garageira é produzido pelo Mandíbula e pelo Paribar, ambos estabelecimentos nas imediações da praça.

Ouça os projetos

- Fort Bravo, Fil and the Guitar Gun

- (Battle)fields, The Biggs

<a data-cke-saved-href="http://thebiggsrock.bandcamp.com/album/battle-fields" href="http://thebiggsrock.bandcamp.com/album/battle-fields">(Battle)fields by THE BIGGS</a>

- Citadel, Rock Rocket

GARAGEIRA

Praça Dom José Gaspar. Domingo, 1º, às 17h. Grátis.