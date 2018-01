Festival leva Sharon Jones a Paraty

O Bourbon Festival Paraty 2015 chega a sua 7ª edição, de 29 a 31 de maio, reunindo 21 atrações musicais e uma exposição fotográfica na cidade histórica de Paraty (RJ). Entre os principais convidados deste ano, estão a cantora Sharon Jones (acompanhada da banda The Dap-Kings) e os guitarristas americanos Mike Stern e Vasti Jackson.

De acordo com um comunicado divulgado nesta terça-feira, 5, serão 30 horas de blues, jazz, R&B, soul, música brasileira e world music em dois palcos ao ar livre – nas praças da Matriz e da igreja Santa Rita –, além de buskers (músicos de rua) e da Orleans Street Jazz Band. Todos os shows são gratuitos.

Em 2014, o festival levou 30 mil pessoas a Paraty, segundo a produção.

Entre os artistas nacionais, os destaques são o baixista Arthur Maia, o saxofonista Leo Gandelman, que faz um duo com Serginho Trombone durante o pôr-do-sol de sábado (30/05) – cuja tarde começa com o guitarrista Torcuato Mariano, que traz na bagagem trabalhos com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan e Cazuza –, o percussionista Naná Vasconcelos, que abre a noite de domingo (31/05), acompanhado pelo contrabaixista Lui Coimbra, e a cantora Tulipa Ruiz, que encerra o festival com seu novo disco, Dancê.

PROGRAMAÇÃO

29.05

Palco da Matriz

Sexta-feira

(shows noturnos)

20h30 . Dj Bebeto

Música Brasileira / BRA

21h00 . Mike Stern

Jazz Fusion / U.S.A

22h30 . Cluster Sisters – homenagem à Billie Holiday

Swing Jazz / BRA

00h00 . Vasti Jackson

Blues / U.S.A

01h30 . Dj Crizz After Hours

Jazz / Soul / BRA

30.05

Palco Santa Rita

Sábado

(shows diurnos)

15h30 . Torcuato Mariano

Guitarra Instrumental / BRA

17h00 . Ella & Louie Tribute Band

Jazz / U.S.A

18h30 . Leo Gandelman com Serginho Trombone

Jazz / Musica Instrumental Brasileira / BRA

30.05

Palco da Matriz

Sábado

(shows noturnos)

21h00 . Banda Mantiqueira

Música Instrumental / BRA

22h30 . Nuno Mindelis

Blues / BRA

00h00 . Sharon Jones & The Dap-Kings

Soul / U.S.A

01h30 . Dj Crizz After Hours

Jazz / Soul / BRA

31.05

Palco Santa Rita

Domingo

(shows diurnos)

15h30 . Mestrinho com part. Nicolas Krassik

Instrumental / Jazz / BRA

17h00 . Arthur Maia

Baixo Instrumental / BRA

18h30 . The JIG

Brass Band / NLD

31.05

Palco da Matriz

Domingo

(shows noturnos)

21h00 . Naná Vasconcelos e Lui Coimbra

Instrumental / Brasil

22h30 . Ella & Louie Tribute Band

Jazz / U.S.A

00h00 . Tulipa Ruiz

Música brasileira / BRA