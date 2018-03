Festival leva jovens roqueiros franceses à fama

Há cinco anos a banda francesa de rock The Tatianas divertia seus amigos em apresentações íntimas no pequeno bar Shebeen em Paris.

Na sexta-feira, a banda se apresentará para uma multidão de milhares de pessoas ao abrir o festival de música Rock-En-Seine, dividindo o palco com os famosos britânicos Oasis e o grupo cult de ska Madness.

A The Tatianas está entre as seis bandas jovens locais selecionadas para a maratona de música de três dias, agora em seu 7o ano, que ocorre no parque Saint-Cloud, do século 17, na região oeste de Paris.

"É maravilhoso participar de um evento tão grandioso. É o reconhecimento de todo o trabalho que nós fizemos", disse Timothee Imhaus, de 23 anos, baixista do trio, cujas intensas apresentações ao vivo e letras cativantes e firmes levaram ao sucesso na cena underground do rock de Paris.

A escolha do grupo para um dos maiores festivais de música da França, que reuniu 76 mil visitantes no ano passado, é um importante passo antes do lançamento de seu álbum de estreia "Verses and Verve", em outubro.

A pressão está aumentando para a banda, que também inclui o vocalista e guitarrista Pierre Hesling, de 20 anos, e o baterista Lois David, de 22.

"Você deve ser bastante firme musicalmente e também trabalhar pesado sobre como ocupar o palco quando você toca na frente de tantas pessoas, e ainda como você deve realmente interagir com eles", diz Hesling.

Formado em 2005, o grupo, que toca em inglês, faz parte de uma nova onda de bandas francesas que a mídia intitulava "Os Bebês Roqueiros", por causa da média de suas idades ser apenas 15 anos quando eles começaram.