João Rock reúne medalhões da música em Ribeirão Preto

Criolo, Frejat, Skank, Capital Inicial, Pitty, CPM 22, Planet Hemp, Detonautas e Raimundos são algumas das principais atrações da 14.ª edição do Festival João Rock, que será realizado neste sábado, 13, no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto, a 315 quilômetros de São Paulo. Todos os ingressos para o evento estão esgotados desde maio. Segundo os organizadores, os portões serão abertos às 15h e cerca de 40 mil pessoas são esperadas no parque.

Mato Seco, Brothers Of Brazil, Urbana Legion, Dead Fish, Gabriel O Pensador e Móveis Coloniais de Acaju também se apresentam no João Rock, porém, no Palco Universitário. Outro destaque nesta edição do festival é a homenagem a Cazuza com uma intervenção na pista do evento. O repertório passa pelos clássicos O Tempo Não Para e Todo Amor Que Houver Nessa Vida. As canções ganham interpretações intensas na voz da banda PlayVinil.

O João Rock começou em 2002 e, segundo os organizadores, é considerado o maior festival de rock nacional do País realizado em um único dia. Ao longo de seus 14 anos, o João Rock recebeu encontros memoráveis como o de Caetano Veloso e Os Mutantes, em 2007, e o de Jorge Ben Jor e Malu Magalhães, em 2009.

O rapper Criolo é a primeira grande atração do festival. Depois de ganhar notoriedade com o álbum Nó na Orelha, ele mostra o novo trabalho, Convoque Seu Buda. Frejat, o segundo a subir ao palco João Rock, apresenta o show da turnê O Amor É Quente, com releituras de Titãs, Roberto Carlos, Tim Maia e Caetano Veloso.

A terceira atração do festival é o grupo mineiro Skank. Samuel Rosa, Henrique Portugal, Lelo Zaneti e Haroldo Ferretti mostram ao público Velocia, o primeiro disco de músicas inéditas dos mineiros em seis anos. Uma das atrações mais aguardadas da noite, o Planet Hemp promete um grande show. A banda formada por Marcelo D2, BNegão, Rafael Crespo, Pedrinho e Formigão está em turnê desde 2013.

Liderado pelo vocalista Tico Santa Cruz, o Detonautas leva ao palco as canções da fase mais madura da banda, que recentemente lançou o disco A Saga Continua.

A banda CPM22, comandada pelo vocalista Badauí, é a sexta a se apresentar no festival. Em 2015, o som hardcore do grupo completa 20 anos de carreira. O rock de Digão, Canisso, Marquim e Caio, do Raimundos, encerra a 14.ª edição do evento. Em 2014, a banda lançou o mais recente álbum, Cantigas de Roda, financiado pelos fãs.

Palco João Rock

17h30 - Criolo

18h30 - Frejat

19h30 - Skank

20h30 - Capital Inicial

21h30 - Pitty

22h30 - CPM 22

23h30 - Planet Hemp

00h40 - Detonautas

01h25 - Raimundos

Palco Universitário

16h20 - Mato Seco

17h35 - Brothers of Brazil

18h50 - Urbana Legion

20h05 - Dead Fish

21h20 - Gabriel, o Pensador

22h45 - Móveis Coloniais

FESTIVAL JOÃO ROCK

Parque Permanente de Exposições. Av. Orestes Lopes de Camargo, Ribeirão Preto. Sábado, 13, 16h20 (abertura dos portões 15h) - www.joaorock.com.br