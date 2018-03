Festival João Rock, no interior de São Paulo, terá Gilberto Gil, Tom Zé, Skank e Pitty

O Festival João Rock, realizado anualmente na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, vai homenagear a Tropicália na edição de 2018. Os Mutantes, Tom Zé e Gilberto Gil são algumas das atrações confirmadas. O evento será realizado no dia 9 de junho.

Dividido em dois palcos, a programação do festival também contará com Raimundos, Skank, Pitty, Gabriel O Pensador, Criolo, Supercombo, Natiruts, Planet Hemp e Cordel do Fogo Encantado.

No palco Fortalecendo a Cena, vitrine das novas bandas brasileiras, se apresentam Kilotones, Rael, Froid, Dônica, Sinara e Francisco El Hombre.

Os ingressos custam de R$ 100 a R$ 490 no primeiro lote e estão à venda no site oficial do festival.

