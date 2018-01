Festival em São Paulo promove nova safra da MPB

Com uma segunda edição bem maior do que a do ano passado, o Vento Festival de Música de Ilhabela, realizado no Litoral Norte de São Paulo, começa nesta quinta-feira, 9. No palco da Praia do Perequê, nomes como Karina Buhr, Johnny Hokker, Russo Passapusso, Bruno Morais, Jaloo, Liniker, Mahmundi e Rico Dalasam. O intuito do evento é mostrar uma nova safra da MPB. Um conjunto de artistas emergentes, mas já consolidados na cena underground do País. A entrada é gratuita.

Idealizado por Anna Penteado, o Vento levará ao local música e diversidade. Um ciclo de palestras promoverá debates sobre arte, sustentabilidade, cultura, economia criativa, coletividade e tolerância. Chamadas de “ideias para o futuro presente”, participarão das atividades o economista Oswaldo de Oliveira (Laboriosa 89), o ativista político Caio Trendolini e Rodrigo Guima (Aqui Bate um Coração e Ben & Jerry’s).

Na quinta, 9, e sexta, 10, as atrações começam no início da noite. Já no sábado, 11, a programação também ocorrerá durante a tarde. Nas Oca Makers, estruturas de domo montadas a alguns metros do palco, também haverá DJ sets, capitaneados pela crew da Free Beats. Mauro Farina aka Mission Sabotage, Beat Flavour e Tahira vão comandar as picapes durante os quatro dias. Para matar a fome, o público terá acesso a food trucks locais, que venderão comida.

Histórico. Em 2015, o alto fluxo de turistas congestionou a chegada e a fila da balsa causou atraso na programação, que contou com as performances de nomes como Céu, Tulipa Ruiz, Lira, O Terno, Guizado, Saulo Duarte e a Unidade. Ainda no ano passado, a revelação foi a cantora Norma Nascimento, que, com rimas fáceis, letras doces e a mescla entre a poesia de Cartola e a malandragem de Noel Rosa, conquistou o público que marcou presença em Ilhabela. O Vento se consolida como festival de suma importância para os artistas da nova safra.

O destaque deste ano promete ser Mahmundi, que abre o festival. A cantora e compositora carioca, na praça desde o início do mês com o homônimo Mahmundi (Stereomono/Skol Music), o seu álbum de estreia, se apresenta na abertura do evento, no dia 9 de junho, quinta-feira, às 22 horas.

O projeto Salada das Frutas, formado por Liniker, Rico Dalasam e As Bahias e a Cozinha Mineira, também promete uma apresentação enérgica e politizada. A banda O Grande Grupo Viajante, que faz uma mistura de ritmos bastante interessante, toca às 16 horas no domingo, 12, e, ao lado de Bruno Morais, encerra o evento.

VENTO FESTIVAL

Praia do Perequê. Ilhabela. Dias 9, 10, 11 e 12 de junho.

A partir das 19 h. Entrada gratuita

DESTAQUES

Quinta-feira, 9

22h - Mahmundi

23h20 - Russo Passapusso

Sexta-feira, 10

20h10 - Jaloo

21h20 - Salada das Frutas

(Liniker, As Bahias e a Cozinha Mineira e Rico Dalasam)

Sábado, 11

20h30 - Karina Buhr

23h30 - Johnny Hooker

0h30 - Lay

Domingo, 12

17h - O Grande Grupo Viajante

18h - Bruno Morais