Festival em Copacabana resume a 'anti-cena' mais produtiva da música brasileira

Um festival de música em Copacabana, no domingo, fez uma espécie de balanço dos dez anos de um dos projetos de financiamento mais comentados da área artística. A empresa de cosméticos Natura escalou alguns dos nomes que lançaram trabalhos nos últimos meses com parcelas de dinheiro incentivado e outras do caixa da própria empresa. Para quem olhava apenas para o palco, era tudo música, com momentos comoventes mesmo debaixo da chuva e um encontro inédito em praça pública entre Milton Nascimento e Gal Costa. Para quem fosse além, era também o resumo da ópera de um modelo de negócios que completa dez anos.

Ali estava a cena que o 'selo' da empresa ajudou a sedimentar. Um anti-movimento, no sentido estético e geracional, em que idiomas e idades não precisam estar alinhados para que as mensagens cheguem ao destinatário. Há uma renovação em curso, sendo feita pelo novo e pelo velho. Existe saída para a cultura mesmo em um País com as estruturas de Estado paralisadas. Música deixou de ser investimento de teor proselitista das empresas para se tornar estratégia de comunicação. E agora, depois de dez anos, é hora de apostar na renovação e deixar que os beneficiados até aqui trilhem seus próprios caminhos.

Tulipa Ruiz é uma força inquestionável. Seu disco 'Dancê' manteve a carreira na progressão iniciada pelos dois anteriores e expôs mais de seu magnetismo. Mesmo debaixo do temporal que abateu Copacabana, ela arrebatou boa parte da plateia. Sua voz, no entanto, pode deixar de surpreender se o recurso dos agudos nos estertores continuar sendo usado se critério. Ela pode pegar outros caminhos, encontrar a dose certa mesmo de sua maior virtude.

Emicida é um ‘case’. Além de fazer o acima da curva 'Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa', ele desafiou tabus do meio que lhe deu vida. Pois quem imaginaria, há dez ou quinze anos, o rap recebendo patrocínio de uma empresa de cosméticos? Seu equilíbrio tem sido sábio. Sem vender convicções, amplia o universo do próprio gênero ao aliar indignação e groove fora dos padrões engessados pela linha dura. Antes do patrocínio, aprendeu a andar sozinho ao lado do irmão Fióti e profissionalizou sua independência, algo que a potência Racionais MC’s ainda não conseguiu fazer. Agora, a liberdade artística tem preço. Ao ir mais longe, Emicida, além de rimar, quer cantar. E é no canto em que pega seu calcanhar de Aquiles. Se puder educar a voz e ganhar potência, vai fazer uma sinergia entre mundos ainda mais vitoriosa.

Chico Cesar fez um disco vibrante chamado 'Estado de Poesia'. É um absurdo de compositor e merecia a tranquilidade desse suporte. Faz canção popular cheia de contestação sem medo das velhas formas. Quer mais é se comunicar, mas há algo que parece estar sempre triste ali dentro. Chico tem uma tristeza sua, daquelas que maltratam como se cobrassem um preço antes de se tornarem belas canções.

E aí vem Gal Costa. Ao ver Milton surgindo em sua fragilidade angustiante, fez por ele o que a plateia queria fazer. Cuidou, deu carinho, o colocou no colo. Seu 'Estratosférica' é uma das maiores pontes, erguida pelo produtor Marcus Preto, ligando a música do passado ao presente. Um assunto de utilidade pública e saúde artística que impede que o novo modelo de negócios se torne apenas negócio.