Festival discute os rumos da indústria da música em todo o País

Em parceria com diversos nomes do mercado da música, o produtor Marco Mazzola criou o DMX - Digital Music Experience, encontro inédito da música digital no Brasil, que será realizado nos dias 10 e 11 de novembro, no Village Mall, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

O evento contará com diversos debates, festival de novos talentos e uma premiação pioneira que reconhecerá um artista ou banda baseando-se em vendas legalizadas na internet.

Serão dois dias de debates com os principais atores do mercado fonográfico digital (entre produtores, artistas, empresários, executivos e o público) que discutirão os caminhos da música nos próximos anos.

Nomes como Anitta, Ivete Sangalo, Victor & Leo, Luan Santana, Fábio de Melo, Emicida, Thiago Pethit figuram entre os principais indicados.

A cerimônia de entrega dos prêmios contará com apresentações de Afroreggae, Ana Carolina, Dani Black, Emicida, Fabio de Melo, Juçara Marçal, Maria Gadú, Mariana Aydar, Pitty, Sepultura e Vanessa da Mata. “Trata-se de algo inédito no País. Conseguimos números exclusivos e que ajudarão as pessoas a entenderem os rumos que a música digital está tomando no Brasil. Os tempos mudaram”, afirma o produtor Marco Mazzola.