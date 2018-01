Festival Dekmantel 2018 traz Four Tet, Nina Kraviz e Floating Points a São Paulo

Depois do sucesso da primeira edição no Brasil, o Festival Dekmantel volta em 2018 a São Paulo, desta vez no antigo Playcenter, na Barra Funda, nos dias 3 e 4 de março. Entre as principais atrações, estão a russa Nina Kraviz, o duo baseado em Berlim Modeselektor e o músico inglês Four Tet. Azymuth, Os Mulheres Negras e Maria Rita Stumpf estão entre os artistas brasileiros escalados. Dezenas de outras atrações já estão no line up e o festival ainda promete mais.

+ Cena independente preparou São Paulo para o line-up criativo do Dekmantel Festival

As vendas dos ingressos para o fim de semana começam na quinta-feira, 9 de novembro, às 12h (de Brasília). No primeiro lote, as entradas custam R$250 (meia entrada - é possível doar um livro, em bom estado, na entrada do evento para ter o benefício). Depois, esse ingresso vai custar R$300. As entradas estarão disponíveis no site do festival.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O festival underground europeu traz pela segunda vez ao País diversos nomes da música contemporânea - “do disco ao house, techno, world music, pós-punk, jazz e tudo entre eles”. O line-up - ponto forte do Dekmantel aqui e lá fora - não deixa de lado a movimentação eletrônica dos eventos paulistanos, contando com artistas locais como a dupla Selvagem, Tessuto (Carlos Capslock), Marcio Vermelho (ODD), Cashu (Mamba Negra) e, claro, a crew do coletivo paulistano Gop Tun, que organiza a edição brasileira do evento.

Confira o line-up completo, anunciado pelo festival:

Four Tet / MODESELEKTOR (OFFICIAL SITE) (DJ-set) / Nina Kraviz / MARCEL DETTMANN / Floating Points / Mano Le Tough / Azymuth & DJ Nuts / Palms Trax / Antal / DJ Stingray / Midland / Mall Grab / Young Marco / Kobosil / Peggy Gou / Danny Daze / Randomer / Lena Willikens & Vladimir Ivkovic / Anthony Parasole / Os Mulheres Negras / Maria Rita Stumpf / Courtesy / Jayda G / Dekmantel Soundsystem / Bufiman / Selvagem / Davis / Elena Colombi & Interstellar Funk / Izabel & Tako / Cashu / Zopelar (live) / Carrot Green / Tessuto / Vermelho / John Gómez / DJ Tahira / Tata Ogan / Barbara Boeing / Leeon & Mansvr / KINKID (live) / Caio T. / Gui Scott / Nascii / TYV